Koulut alkavat alkavana lukuvuonna lähiopetuksena – Opetushallituksen mukaan kynnys siirtyä etäopetukseen on korkea

– Koulu itsessään on merkittävä hyvinvoinnin edistäjä. Oppilashuollon henkilöstöä on (pandemiavuosina) siirretty muihin terveydenhuollon tehtäviin. Olisi todella tärkeää, että oppilashuoltopalvelut olisivat kouluissa riittävät, koska oppimisen ja hyvinvoinnin yhteys on niin selvä.