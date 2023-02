Kristillisdemokraattien Sari Essayah uskoo, että puoluekentässä on vielä tilaa konservatiivisuudelle

Essayah painottaa, että liikkumattomuus on suuri ongelma pelkästään jo kansantaloudellisesti. Liikuntaan suhtaudutaan hänen mielestään edelleen niin, että se on kivaa harrastelua, eikä ymmärretä, että kyse on muun muassa kansanterveydestä ja -taloudesta, työssä jaksamisesta ja työurien pituudesta.