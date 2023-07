Kriteerejä verenluovutukselle aiotaan muuttaa – pian miesten välinen seksi ei enää ole este luovutukselle

– Miesten välisestä seksistä johtuva verenluovutuksen este on usein koettu epäoikeudenmukaisena ja jopa syrjivänä. Se on kuitenkin aina perustunut lääketieteelliseen riskinarvioon ja tartuntatautitilastoihin. Syynä on ollut se, että tuoreita hiv-infektioita esiintyy suhteellisesti merkittävästi enemmän miesten välistä seksiä harrastavien keskuudessa verrattuna muuhun väestöön, Veripalvelun tiedotteessa kerrotaan.