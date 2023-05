KRP epäilee törkeää ihmiskauppaa rakennusalalla – työntekijöitä epäillään tuodun Latviasta ja Virosta pakkotyön kaltaisiin oloihin

Työntekijöiden palkkoja on poliisin mukaan useassa tapauksessa jätetty osittain tai kokonaan maksamatta. Keskeinen keino tähän on ollut se, työntekijät on rekisteröity kevytyrittäjiksi laskutuspalveluyritykseen ilman, että he ovat itse edes tienneet järjestelystä tai ymmärtäneet, mitä kevytyrittäjyys tarkoittaa.