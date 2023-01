Kuluttajaliitolta risuja ja ruusuja uudelle sähkötuelle – tärkeää, että tukea ei tarvitse anoa, mutta joitakin jää ulkopuolelle

Hallitus on nikkaroinut nipun lakeja helpottamaan kotitalouksien selviytymistä ylihintaisista sähkölaskuista. Tuet auttavat erityisesti sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuvia ihmisiä, joilla on isot sähkölaskut. Tukien ulkopuolelle jäävät esimerkiksi sellaiset kuluttajat, joilla sähkölasku on verraten pieni eikä omavastuukynnys ylity.