Kun koronaepidemia iski, yhä useampi suomalainen löysi luontopolut – suosion ei uskota laskevan

Suomessa on suuri määrä ylläpidettyjä luontopolkuja, ja vielä valtavasti enemmän jokamiehenoikeudella esimerkiksi metsiin syntyneitä polkuja. Jyväskylän yliopiston Lipas-järjestelmään on kirjattu yhteensä 619 ylläpidettyä luontopolkua. Lipas on kaikille avoin tietokanta, jossa on tietoa Suomen julkisista liikuntapaikoista ja virkistyskohteista.