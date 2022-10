Kunnianloukkausten poliisitutkinta on epäjohdonmukaista, kertoo tutkimus – etenkin rasistiset motiivit jäävät poliisitutkinnassa usein vaille huomiota

Kunnianloukkauksesta voidaan tuomita sakkoja. Vuosina 2010–2020 viranomaisten tietoon on tullut noin 4 000–5 000 epäiltyä kunnianloukkausta vuosittain. Vain noin neljäsosassa epäillyistä kunnianloukkaustapauksista esitutkinta on viety loppuun. Useimmissa tapauksissa on siis jo ennen esitutkinnan aloittamista tai pian aloittamisen jälkeen päädytty siihen, että rikosepäilyä ei tutkita.