Kuoleman kohtaaminen voi tehdä lapsen pelokkaaksi, vihaiseksi tai kipeäksi – kuolemasta kerrottaessa lasta ei pidä jättää oman mielikuvituksensa varaan

Puusniekan mukaan lasten reagointitapoihin vaikuttavat esimerkiksi se, kuinka läheinen vainaja on ollut lapselle ja kuinka yllättäen tilanne on tullut. Jos kuolemantapaus on aivan perheen ytimessä – vainaja on lapsen vanhempi tai sisarus – lapsi on vielä jämäkämmän tuen tarpeessa, sillä kuolema järkyttää lapsen jokapäiväistä elämää.