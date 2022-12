Kuusi ylennystä kenraalikunnassa

Kenraalimajuri Jukka Jokinen on toiminut Karjalan Prikaatin komentajana vuodesta 2019 asti. Aiemmin hän on palvellut muun muassa kurssin johtajana ja Kadettikoulun johtajana Maanpuolustuskorkeakoululla. Jokinen on määrätty Maavoimien esikuntapäälliköksi Maavoimien esikuntaan vuoden 2023 alusta lähtien.