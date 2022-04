Kuutti löytyi metsästä Kokkolassa – vastaavia tapauksia ollut tällä viikolla useita

Kokkola sijaitsee Pohjanlahden rannikolla. Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että maakunnassa on kuluneella viikolla ollut lukuisia vastaavia pelastustehtäviä. Kuutteja on löytynyt metsien lisäksi omakotitaloalueelta ja Kälviän keskustasta, josta on matkaa rannikolle useita kilometrejä. Pelastuslaitokselta ei osattu varmaksi sanoa, mikä on saanut kuutit liikkeelle.