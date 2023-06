Laajan ympäristörikosjutun käsittely alkaa – Suomen ja Viron välillä epäillään liikutetun laittomasti tuhansia tonneja jätettä

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään laajan ympäristörikosjutun käsittely. Epäilynä on, että Suomen ja Viron välillä on liikutettu laittomasti tuhansia tonneja jätettä. Rikollisen toiminnan tarkoituksena on ollut välttää jätteidensiirtoon liittyviä maksuja.