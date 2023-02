Lääkepula koskee lähes kaikkia lääkkeitä, nyt tilattu lääke voi olla Suomessa vasta puolen vuoden päästä

– Eristyksissä olemisen vuoksi kiertäviä infektioita on ollut vähän, ja lääkkeiden menekki on ollut pieni. Nyt menekki on noussut nopeasti. Tämä on yleinen ongelma Euroopassa ja muuallakin maailmassa, sanoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler STT:lle.