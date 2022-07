Lahjasoluhoidoissa julkinen terveydenhuolto houkuttaa edullisuudellaan – haittapuolena pitkiksi venyvät jonot hoitoihin

Kantola kertoo, että heidän tietoonsa on tullut myös tapauksia, joissa naispareja on "tiskin alta" painostettu hakeutumaan ennemmin yksityiselle. Kantolan mukaan hoitoon hakeutuneilla on usein tiedossa julkisen ja yksityisen erot, minkä perusteella he ovat jo tehneet päätöksensä hakeutua julkiselle.