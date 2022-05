Lahtelaisen moottoripyöräkerhon tiloissa kuoli mies väkivaltaiseksi äityneessä välienselvittelyssä – murhakäräjät alkavat

Ainakin yksi jutussa syytetyistä, vuonna 1981 syntynyt mies, on STT:n tietojen mukaan ollut liivijengi United Brotherhoodin jäsen. Nykyisin hänellä on kytkös Helvetin enkeleihin. Kyseisellä syytetyllä on myös taustallaan lukuisia väkivaltarikoksia.