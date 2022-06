Lainvastainen rahapelimarkkinointi on somessa sitkeässä, moni sisällöntuottaja jatkaa poliisin puututtua asiaan

Yksi tapaus on tällä hetkellä syyttäjällä syyteharkinnassa. Vantaalainen mies on mainostanut Snapchat- Twitch-tilillään sekä nettisivuillaan eri rahapelejä ja nettikasinoja. Hänellä on Twitchissä lähes 13 000 ja Snapchatissa vajaat 150 000 seuraajaa.