Lintilä: Sähkölaskun kertakorvaus ja maatalouden kokonaispaketti samaan aikaan lausunnoille, tavoite tänään

STT:n tietojen mukaan maatalouden tukipaketti on suuruusluokaltaan tämän hetken kaavailuissa yli sata miljoonaa euroa, mutta mittaluokka on kiinni energian hinnan kehityksestä. Hallituksessa ei tiettävästi ole vielä lopullista sopua maatalouspaketin sisällöstä, vaan se on tarkoitus viimeistellä lausuntokierroksen jälkeen.