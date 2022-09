Lakko on alkanut Oulun kotihoidossa

Oulun vanhustyön johtajan viransijainen Maria Vahtola on vakuuttanut, että lakosta huolimatta kaikki asiakkaat hoidetaan. Kotihoidon käynnit ovat kuitenkin tavanomaista lyhyempiä, ja esimerkiksi suihkussa käyntejä voidaan joutua siirtämään myöhempään aikaan. Lakon aikana yksikössä on työntekijöitä päivittäin töissä 35, kun normaalisti heitä on 40. Sijaisia on saatu töihin muun muassa rekrytointiyritysten kautta, ja työntekijöitä on myös siirtynyt tehtäviin vapaaehtoisesti muista yksiköistä.