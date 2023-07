Lapsia katoaa koulusta, osa ulkomaille – "Ei pitäisi olla mahdollista, että joku häviää kartalta"

Se, että kylillä kysellään, miksei lapsi tule kouluun, ei kuitenkaan Torsellin mukaan ole oikea toimintatapa. Hänen mukaansa tilanteeseen, jossa oppilas katoaa, ei pitäisi päätyä isoissakaan kaupungeissa, sillä kaikista kuntien asukkaista on suomalaisissa järjestelmissä tiedot. Kunnat varmistavat väestötietorekisteristä, että kaikki kunnassa asuvat oppivelvolliset on kirjattu kouluun. Perusopetuslain mukaan huoltajalla on myös velvollisuus valvoa, että oppilas suorittaa oppivelvollisuuden.