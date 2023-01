Lapsiasiavaltuutettu kritisoi lastensuojelua ja sijoitettujen lasten kohtelua Suomessa – "Ammattilaisetkin syyllistyvät lasten pahoinpitelyyn"

– Kyllä, he hatkaavat. He syyllistyvät rikoksiin ja voivat olla väkivaltaisia. Mutta mitä me voimme heiltä edellyttää, kun jo kasvuympäristö on ollut hyvin turvaton. Totta kai jokainen on vastuussa omasta käytöksestään. Silti sijoitetuilta lapsilta edellytetään aivan yli-inhimillisiä voimia.