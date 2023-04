Lauantaina Pohjois-Suomessa luvassa lunta ja räntää, maan etelä- ja keskiosissa poutaa

Lauantain sää on maan etelä- ja keskiosissa poutainen, ja päivän ylin lämpötila on noin 6–10 astetta. Pohjois-Suomessa sen sijaan tulee ainakin aamupäivästä niin lunta kuin räntääkin. Kainuun pohjoisosasta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella lunta voi sataa lauantai-iltaan mennessä paikoin yli 20 senttimetriä. Ajokeli on huono tai erittäin huono.