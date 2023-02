Leopard-miehistö saa Panssariprikaatissa noin vuoden koulutuksen hallitakseen sotakoneen taistelussa – alikersantti: "Kun jokainen jäsen tekee hommansa, vaunu toimii todella hyvin"

Suomi on 2000-luvulla varustautunut hankkimalla 200 Leopardia, joista puolet on modernia 2A6-mallia ja puolet tätä vanhempaa 2A4:ää. Suomi on kertonut osallistuvansa Ukrainalle suunnattuun Leopard-hankkeeseen, mutta julkisuuteen ei ole paljastettu, miten se käytännössä tehdään ja montako vaunua Suomi mahdollisesti luovuttaa.