Liikemies Kalle Kroonin asuntobisnekset ulottuvat myös Viroon– yhtiökumppanina kuollut venäläinen

STT on niin ikään tutkinut Kroonin toimia Virossa. Suomen yritysrekisterin mukaan Kalle Kroon on Suomen kansalainen. Hänen puolisonsa ja yhtiökumppaninsa Alla Kroon on Venäjän kansalainen. Viron yritysrekisteristä heiltä löytyy myös virolaiset henkilötunnukset. Tämä tarkoittaa, että heillä on joko pysyvä oleskelulupa Virossa tai niin kutsuttu e-asuinpaikka. E-asuinpaikka antaa laajat oikeudet valtion sähköisiin palveluihin, esimerkiksi yrityksen perustamiseen.