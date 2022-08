Suojatien väistämissäännöt ovat suomalaisille epäselviä etenkin tilanteessa, jossa suojatielle on tulossa sähköpotkulautailija, selvää Liikenneturvan tiedotteesta. Liikenneturvan kyselyssä noin puolet ei tiennyt, kuka on väistämisvelvollinen, jos sähköpotkulautailija on tuloss...