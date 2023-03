Lintilä Ylelle ympärillään vellovasta alkoholikeskustelusta vaalien alla: "Ei tämä sattumaa ole"

Ainakin osa medioista on kertonut alkaneensa selvittää ministerin alkoholinkäyttöä aktiivisemmin niin sanotun Lintilän meemi-illan jälkeen, vaikka Lintilän alkoholinkäytöstä on liikkunut huhuja jo pidempään. Lintilän Whatsapp-sovelluksesta lähetettiin helmikuussa pääministeri Sanna Marinia (sd.) ja kansanedustaja Matias Mäkystä (sd.) pilkkaava meemi. Lintilä on kiistänyt lähettäneensä meemiä.