Lohikalojen syysrauhoitus alkaa tänään, pyytämisestä voi saada tuhansien eurojen laskun

Rauhoituksella suojataan syyskutuisten lohikalojen lisääntymistä, joten kaloille on syytä antaa kuturauha. Lohikalat nousevat syksyllä kutemaan jokiin ja puroihin. Kalan ollessa kudulla se on haavoittuvaisimmillaan. Lohikalojen kutuaikana aktiivisesta kalastuksenvalvonnasta on Kalatalouden keskusliiton mukaan suurta hyötyä kalakantojen turvaamisessa.