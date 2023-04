Lumivyöryjen riski on koholla Lapissa – osassa tuntureista olosuhteet ovat jopa vaaralliset

Tänään lumivyöryjen riski on kaikkein korkein Ylläs–Levin, Ounas–Pallaksen ja Kilpisjärven tunturialueilla. Näillä tuntureilla lumivyöryvaara on tänään huomattava eli olosuhteet ovat vaaralliset. Muilla tuntureilla lumivyöryjen vaara on kohtalainen.