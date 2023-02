Maailmalla havaittu laaja tietoturvahyökkäys on iskenyt myös Suomeen, kertoo kyberturvallisuuskeskus

Useissa Euroopan maissa ja muualla maailmalla on havaittu laaja tietoturvahyökkäys, joka on koskenut tuhansia eri palvelimia, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus STT:lle. Hyökkäyksen kohteeksi on joutunut myös suomalaisia palvelimia.