Ajokeli on tänään huono tienpintojen jäätymisen takia maan etelä- ja keskiosissa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Autoilijoiden lisäksi jalankulkijoiden on syytä varoa, sillä jalkakäytävät ovat monin paikoin erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä .