Maraboun suklaa pysyy S-ryhmän ja Keskon hyllyillä – useat yritykset ovat liittyneet boikottiin makeisketjua vastaan

– Kannustamme tällaiseen kriittiseen suhtautumiseen kaikkia tavarantoimittajiamme, joilla on tai on ollut liiketoimintaa Venäjällä. Osa tavarantoimittajista on jo Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainassa päättänyt muun muassa liiketoiminnan päättämisestä Venäjällä, investointien päättämisestä Venäjälle tai esimerkiksi tuotannon supistamisista, Päällysaho kertoo.