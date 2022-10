Talouskasvu on avain velkaantumisen taittamiseksi, sanoo pääministeri Marin – kiistää kritiikin toimien puutteesta julkisen talouden tasapainottamiseksi

Veroa on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on sanonut, että hänen puolestaan vero saisi jäädä tekemättä. Veroa on kritisoitu sen oletetusta pienestä hyödystä sekä haitallisesta mielikuvasta Suomelle. Monet esityksen kriitikot ovat kutsuneet sitä maastapoistumisveroksi.