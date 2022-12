Marin pääministerin joulutervehdyksessä: Emme taivu Venäjän painostuksen ja kiristyksen alla

Pääministerin joulutervehdys on melko uusi perinne, sillä joulutervehdyksiä on alettu lähettää vasta vuonna 2020. Viikon päästä on luvassa toinenkin pääministeritason viesti, kun jo vanhaksi perinteeksi muodostunut pääministerin uudenvuoden tervehdys julkaistaan.