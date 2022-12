Marinin hallitus sai HS:n gallupissa tähänastisista huonoimman arvosanansa – presidentti Niinistö pärjäsi jälleen erinomaisesti

Hallituspuolueista parhaat arvosanat on annettu SDP:lle, jonka 38 prosenttia sanoo onnistuneen hyvin. Huonoiten kyselyssä pärjäsi keskusta: puolue on onnistunut hyvin hallituksessa 12 prosentin mielestä, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime kesänä.