Marinin mielestä Ukrainaa pitää auttaa pääsemään EU:hun nopeasti

– On erittäin tärkeää, että Zelenskyillä on nyt mahdollisuus vedota kaikkien maiden päämiehiin sen puolesta, että yhteisesti voimme toimittaa riittävän määrän kalustoa Ukrainaan, jolla he pystyvät puolustamaan omaa maatansa ja [saavat] työnnettyä venäläisiä joukkoja kauemmaksi, Marin sanoi.