Marja-alan ihmiskauppatutkinnassa vangittu TEMin hallitusneuvos on vapautettu – epäillään yhä törkeistä rikoksista

Soraisen rikosepäilyt liittyvät tutkintaan, jossa marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi Suomessa vuosina 2020–2022. Jutussa on kaksi muuta ihmistä edelleen vangittuina törkeästä ihmiskaupasta epäiltynä. He ovat Polarica Marjanhankinta -yrityksen entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo ja thaimaalainen nainen, joka on välittänyt thaimaalaisia marjanpoimijoita Suomeen.