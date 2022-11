Marjanpoimijoiden oikeudet ja neuvottelut poimijamääristä keskittyivät Olli Soraiselle – marjakiistoja seurannut Anna Kontula sai Soraisesta poikkeuksellisen hyvän kuvan

Kontula pitää marjanpoimijoiden asemaa ja oikeuksia vielä lain jälkeenkin puutteellisina. Samoilla linjoilla on matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita tarjoava Rikosuhripäivystys. Koordinoiva erityisasiantuntija Pia Marttila arvioi, että työperäistä hyväksikäyttöä vastaan suunnitelluista hankkeista marjalaki on yksi niistä, joihin on jäänyt uudistuksen jälkeen eniten haasteita uhrin aseman kannalta.