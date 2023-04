Merkittävä Goldman-ympäristöpalkinto ensimmäistä kertaa Suomeen – Tero Mustonen palkittiin työstä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi

Ammattikalastaja, dosentti Tero Mustonen on saanut yhdysvaltalaisen Goldman-palkinnon, jota on kutsuttu myös vihreäksi Nobeliksi ja maailman merkittävimmäksi ympäristöpalkinnoksi. Palkinnon takana on Mustosen yhdessä vaimonsa Kaisu Mustosen kanssa perustaman Lumimuutos-osuuskunnan työ ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi.