Merkittävä osa kuolemaan johtavista veneilyonnettomuuksista tapahtuu soutuveneilijöille – moni hukkuu humalassa

– Jos on iäkäs ja sitten vielä humalassa, niin siinähän on kaikki riskitekijät olemassa. Tässä näkyy ehkä sellainen jääräpäisyys taustalla, että jos on aina menty, niin mennään nytkin. Nämä eivät ole mitään satunnaisia, esimerkiksi kaupunkilaisia, jotka lähtevät kerran vuodessa mökille soutelemaan, sanoo Otkesin johtava tutkija Kai Valonen.