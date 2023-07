Metsää suojellaan myös polttamalla – Suomessa on tavoitteena tehdä tänä kesänä ennallistamispolttoja yli 400 hehtaarilla

Valtion luonnonsuojelualueilla on tänä kesänä tehty ennallistamispolttoja yli 50 hehtaarilla, kertoo Metsähallitus. Myös Metsähallituksen talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä on päästy aloittamaan kulotukset. 450 hehtaarin vuositavoitteesta on saavutettu noin puolet.