Metsät eivät ole viime vuosina kasvaneet Suomessa entiseen malliin – Luonnonvarakeskus selvitti, mistä ilmiö johtuu

Myös männyn runsas kukkiminen ja käpytuotanto vuosina 2019–2020 on Luken mukaan vaikuttanut kasvun vähentymiseen. Siementen tuottaminen kuluttaa puun resursseja. Luken mukaan tutkimuksissa on havaittu, että eri mäntylajien tilavuuskasvu on heikentynyt 10–20 prosenttia vuosina, jolloin niiden käpytuotanto on ollut runsasta.