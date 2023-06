Michelin-tähdet jaetaan tänään ensimmäistä kertaa Suomessa – "Tähti ei tule arpaonnena"

Suomessa on tällä hetkellä kuusi Michelin-tähdillä palkittua ravintolaa, joista viisi on Helsingissä ja yksi Turussa. Helsinkiläisellä ravintola Palacella on kaksi Michelin-tähteä. Yksi tähti on turkulaisella ravintola Kaskiksella sekä helsinkiläisillä ravintoloilla Demo, Finnjävel Salonki, Grön ja Olo. Enimmillään tähtiä voi saada kolme.