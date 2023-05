Miehen epäillään huijanneen alaikäisiltä tytöiltä alastonkuvia 3D-mallinnuksen varjolla – käräjäoikeus antaa tuomion

– Epäilty on kertonut uhreille tekevänsä 3D-kehonmallinnussovellusta tai -ohjelmaa. Tällaisia sovelluksia on oikeastikin olemassa, missä voi esimerkiksi virtuaalisesti sovittaa vaatteita nettikaupasta. Tällaisen varjolla hän on saanut uhrit lähettämään kuvia, tutkinnanjohtaja Saara Asmundela kertoi STT:lle viime syksynä, kun poliisi tiedotti tutkinnasta.