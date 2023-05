Mies murhasi 24-vuotiaan avopuolisonsa Joensuussa – kaulan viiltämiseen herännyt nainen onnistui pakenemaan rappukäytävään, missä mies puukotti tämän kuoliaaksi

– Teon erityisen julmuuden puolesta puhuu se, että teko on kohdistettu ensin nukkumassa olemisen ja sittemmin pakenemisen vuoksi puolustuskyvyttömään (uhriin) ja, että sitä on jatkettu seuraamalla (uhria) ja lyömällä (häntä) myös (hänen) ollessa kaatuneena. Selvänä on pidettävä myös sitä, että (uhri) on tilanteessa paetessaan ollut kauhun vallassa ja lukuisat veitsen iskut ovat varmuudella aiheuttaneet suurta kipua, oikeus toteaa.