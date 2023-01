Valiokunta jatkaa translain käsittelyä torstaina – lakihankkeen tukeminen on kokoomuslaisille omantunnonkysymys puoluekokouksen linjauksesta huolimatta, sanoo puolueen kansanedustaja Mia Laiho

Kokoomus on viisi vuotta sitten puoluekokouksessaan pitänyt vahvistamisen alistamista psykiatrien lausunnoille itsemääräämisoikeuden vastaisena. Keskiviikkona Laiho kuitenkin sanoi, että esitys on "varmasti kaikille" puolueen edustajille omantunnonkysymys. Hän perusteli asiaa sillä, että hallituksen esitys on puoluekokouksen linjausta laajempi.