Mika Aaltolan odotetaan kertovan tänään presidentinvaaliaikeistaan – kokoomuksen Häkkänen harkitsee vakavasti

Aaltola järjestää tiedotustilaisuuden turvallisuuspolitiikan Kotkaniemi-foorumin jälkeen Luumäellä Etelä-Karjalassa. Kotkaniemi on presidentti Pehr Evind Svinhufvudin kotimuseo. Aaltola on yksi tilaisuuden puhujista. Aaltola on aiemmin kesällä sanonut olevansa kallistumassa ehdokkuuden kannalle.