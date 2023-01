Miksi hyökkäyssotaa käyvän Venäjän Putin saa valtavasti näkyvyyttä iltapäivälehtien kansissa? Päätoimittajien mukaan Putin on uutisarvoinen, vaikka onkin epäluotettava

– Mitä Putiniin ja Venäjään tulee, niin heidän toimintansa ei ole millään lailla läpinäkyvää. Venäjä ja Putin harjoittavat räikeää propagandaa, eikä niiden sanomisiin voida luottaa. Venäjästä uutisoidessa tämä on kokoajan läsnä ja se on tuotava esiin. Näkymä toimintaan ja päätöksentekoon on niin sumea, että on sinällään luonnollista, että raportoidaan sen näkyvän johtajan sanomisia, mutta sitä on oleellista kehystää esimerkiksi tutkijoiden ja asiantuntijoiden näkemyksillä, kertoo Lahti.