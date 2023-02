Ministeri Ohisalon mukaan hallitus on päättänyt isosta metsiensuojelupaketista – "Seuraavan hallituksen arvioitavaksi jää Metsähallituksen tulostavoitteen joko pienentäminen tai nykyisellään pitäminen"

– Keskustelua on käyty siitä, pitäisikö Metsähallituksen ehkä laskea tulostavoitetta eli että hakkuita olisi vähemmän. Toki tämä on osa myös tätä kokonaisuutta, mutta seuraavan hallituksen arvioitavaksi jää Metsähallituksen tulostavoitteen joko pienentäminen tai ehkä nykyisellään pitäminen. On selvää, että hakkuut ovat olleet liian korkealla tasolla jo pitkään.