Ministeri Ohisalo ympäristöministerien ennallistamiskokouksesta: Ehdotus on hyvä, mutta kansallista liikkumavaraa tarvitaan

Suomessa varsin suuriin mittoihin on päässyt myös keskustelu siitä, että 70 vuoden aikana tapahtuneet menetykset pitäisi huomioida ennallistettavan alan määrittelyssä. Tätä on tulkittu virheellisesti muun muassa niin, että vuosi 1952 määrittelisi tavoitteen. Ohisalo sanoi, että hän nosti asian esille myös omassa puheenvuorossaan. Tämä on vain yksi kokonaisuuteen vaikuttava seikka, mutta väärinymmärrysten riski asiassa on ollut hänen mukaansa suuri.