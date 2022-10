Ministeriö patistaa yliopistoja myöntämään dosentin arvon vain määräajaksi – kohudosentista kärsinyt Helsingin yliopisto ei innostu ideasta: "Säännöstö pitäisi muuttaa kokonaan"

Nykyään Venäjän propagandan levittäjänä tunnettu Bäckman on aikanaan saanut dosentin arvonimen kolmesta suomalaisesta yliopistosta. Joukossa on maan suurin ja kansainvälisesti arvostetuin, Helsingin yliopisto. Se on saanut yli kymmenen vuoden aikana useasti irtisanoutua Bäckmanin toiminnasta. Yliopistolaki ei kuitenkaan anna mahdollisuutta dosentuurin poistoon.