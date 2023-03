Ministerit Lintilä ja Kaikkonen rikkoivat Puolustusvoimien sääntöjä juodessaan lonkeroa Tukholman-lennolla – Pääesikunta STT:lle: Kyseessä on sääntörikkomus, mutta ei kovin vakava sellainen

– Yhteyskonekuljetuksilla kuljetetaan pääsääntöisesti omaa henkilöstöä, ja myös ohjeet on laadittu sitä silmälläpitäen. Sääntöjen tavoitteena on hallinnoida, että yhteyskonekuljetukset pysyvät asianmukaisina. Lisäksi kyse on vastuukysymyksistä.