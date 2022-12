Ministerit odottavat Migriltä selvitystä ulkomaalaisten työlupien epäkohdista, jotka tuotiin julkisuuteen viikonloppuna

– Maahanmuuttoviraston tausta on ehkä historiassa ollut se, että on etsitty tiukasti syitä, miksi Suomeen ei voisi tulla. Nyt tämän päivän tilanne on se, että me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Totta kai pitää myös tarkistaa taustat, se on ihan selvää, mutta varmasti tässä tarvitaan myös sellaista asenteellista muutosta, Haatainen totesi.